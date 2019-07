Mongolia-Italia: nel 2020 si festeggia 50mo anniversario della nascita relazioni diplomatiche

- Il 2020 segnerà il 50mo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche tra Mongolia e Italia. Lo riferisce l'agenzia di stampa mongola "Montsame" che spiega che l'Ambasciata d'Italia è stata aperta a Ulan Bator il 29 luglio 2017. Secondo quanto riferisce l'agenzia, ad oggi, 54 società italiane investite operano in Mongolia, con investimenti pari a 36,8 milioni di dollari. L'Italia ha investito principalmente nelle aree del commercio, dell'industria alimentare, della lavorazione di materie prime di origine animale e tessili. Il fatturato commerciale tra i due paesi ha superato i 70 milioni di dollari, di cui 43,4 milioni di dollari esportati e 33,3 milioni di dollari importati. Dal 1990 il governo italiano ha erogato aiuti non rimborsabili per 7,2 milioni di dollari alla Mongolia. Il viceministro italiano allo Sviluppo economico Carlo Calenda e il parlamentare Undraa Agvaanluvsan lavorano insieme come presidenti della Commissione intergovernativa e del gruppo interparlamentare Mongolia-Italia. (Cip)