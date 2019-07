Ue: von der Leyen, Commissione sarà composta da tante donne quanti uomini

- La prossima Commissione europea sarà composta da tante donne quanti uomini. È questo l'obiettivo della presidente designata della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Tuttavia, scrive il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è “probabile che, in base alle attuali proposte in merito al personale, l'esecutivo europeo rimanga dominato dagli uomini”. Von der Leyen ha, infatti, chiesto a ongi Stato membro dell'Ue di proporre un uomo e una donna come proprio commissario europeo, ma “finora nessun governo ha tenuto conto” di questa richiesta. Al 26 luglio scorso, dodici uomini e sei donne sono stati proposti come prossimi commissari europei. (Geb)