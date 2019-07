Iran: Ue, a Vienna discussa necessità piena attuazione accordo nucleare

- La riunione straordinaria della Commissione del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), noto anche come accordo nucleare iraniano, che si è tenuta ieri a Vienna, su richiesta di Francia, Germania, Regno Unito e Repubblica islamica dell'Iran, ha avuto lo scopo di discutere la necessità della piena ed efficace attuazione del Jcpoa in tutti i suoi aspetti. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). La Commissione mista è stata presieduta, a nome dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, dal segretario generale del Seae, Helga-Maria Schmid, e vi hanno partecipato l'E3 + 2 (Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito) e l'Iran a livello di direttori politici e vice ministri degli Esteri. Ai sensi del Jcpoa, la Commissione mista è responsabile della supervisione dell'attuazione dell'accordo nucleare. I partecipanti hanno ribadito il loro costante impegno a preservare l'accordo e hanno ricordato che sia gli impegni nucleari che la revoca delle sanzioni sono parti essenziali dell'accordo. Hanno inoltre ribadito gli impegni contenuti nelle dichiarazioni rilasciate dopo le precedenti commissioni miste e, in particolare, la prosecuzione delle discussioni a livello di esperti in materia di revoca delle sanzioni e di questioni nucleari. I partecipanti hanno inoltre sottolineato il loro forte sostegno e la responsabilità collettiva per i progetti nucleari (in particolare Arak e Fordow) che sono una parte essenziale del Jcpoa al fine di garantire la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano. Si è inoltre convenuto sulla convocazione della Commissione mista a livello ministeriale nel prossimo futuro. (Beb)