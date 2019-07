Albania: protesta davanti municipio Devoll dopo insediamento sindaco di centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tensioni a Devoll, località nel sud est dell'Albania, dove sostenitori del centrodestra principale formazione dell'opposizione, guidata da Lulzim Basha, si sono riuniti per protestare contro il nuovo sindaco del centrosinistra, Eduard Duro, eletto nelle amministrative dello scorso 30 giugno. L'opposizione che ha boicottato le elezioni non riconosce il loro risultato. Bledion Nallbati, ex sindaco di Devoll, accompagnato anche da alcuni dipendenti dell'amministrazione municipale ha dichiarato di essere ancora lui "il sindaco legittimo. Sarò ogni giorno qui. Gli edifici del comune sono stati invasi dalla polizia", ha detto Nallbati davanti alla folla riunita di fronte alla sede del comune. A chiamare le forze dell’ordine è stato invece Duro, il quale ha preso possesso dell'ufficio del sindaco nel fine settimana, accompagnato dal prefetto. (segue) (Alt)