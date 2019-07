Albania: protesta davanti municipio Devoll dopo insediamento sindaco di centrosinistra (2)

- "So che non è normale la presenza della polizia, ma non lo sono nemmeno i raduni davanti alla sede del comune. So che magari alcuni dei dipendenti evitano di riprendere i loro posti negli uffici a causa delle pressioni da parte dell'ex sindaco. Io li sto aspettando tutti quanti, perché sono obbligati per legge ad essere presenti", ha dichiarato Duro. Sulla situazione a Devoll, ha reagito anche Basha. "Il potere illegittimo della minoranza sta usurpando le istituzioni contro la volontà del popolo. Oggi i ladri al potere si sentono protetti perché hanno dalla loro la polizia, ma domani avranno la fine che si meritano i ladri e I banditi", ha scritto Basha in suo post su Facebook. (Alt)