Nigeria: Buhari istituisce comitato attuazione accordo Cfta

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha approvato l'istituzione di un Comitato di azione nazionale (Nac) per attuare l'accordo sulla Zona di libero scambio continentale africana (Cfta), cui il paese ha aderito di recente. "Il Comitato d'azione nazionale sarà composto da rappresentanti di ministeri e agenzie con giurisdizione competente, oltre che da gruppi di parti interessate del settore privato e della società civile al fine di coordinare con prontezza l'attuazione di tutti gli interventi nel quadro del Cfta", si legge nella dichiarazione diffusa dall'ufficio della presidenza. Secondo quanto dichiarato da Buhari, il Nac si impegna a "sensibilizzare le parti interessate" sulle "opportunità e sfide" del recente accordo, con un'agenda per l'economia nigeriana. Buhari ha dato la sua approvazione all'adesione del Cfta dopo una lunga attesa: l'accordo è stato firmato in occasione del vertice straordinario dell'Unione africana, che si è tenuto dal 4 al 7 luglio a Niamey, in Niger. (segue) (Res)