Grecia-Nord Macedonia: ministro Difesa Panagiotopoulos, accordo di Prespa non può essere annullato

- Una volta siglato e ratificato dai parlamenti di Grecia e Macedonia del Nord, l'accordo di Prespa ha creato "una pletora di obblighi giuridici" che rendono difficile per ciascuno evitare la sua attuazione. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa greco, Nikos Panagiotopoulos, in un'intervista al quotidiano greco "Parapolitika". Secondo Panagiotopoulos, nonostante l'opposizione all'accordo da parte del nuovo governo di Atene, la Grecia rispetterà quindi l'accordo in quanto non intende fare "la prima mossa" riguardo un'eventuale violazione dell'intesa. "Nuova democrazia (Nd, partito di governo in Grecia) e il primo ministro (Kyriakos Mitsotakis) hanno detto che faranno tutto il possibile per migliorare il trattato", ha affermato il ministro della Difesa secondo cui l'accordo si può modificare "in diversi punti" per andare a beneficio degli interessi nazionali greci anche se non può essere cancellato integralmente e nelle sue parti essenziali. Secondo Panagiotopoulos, è d'altra parte utile iniziare a predisporre le argomentazioni legali in caso di una futura violazione degli obblighi del trattato da parte macedone. (segue) (Mas)