Grecia-Nord Macedonia: ministro Difesa Panagiotopoulos, accordo di Prespa non può essere annullato (2)

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal capo della diplomazia di Atene, Nikos Dendias, il governo della Grecia farà tutto il possibile per ridurre le conseguenze negative dell'accordo di Prespa anche se non tollererà una sua attuazione incompleta. Parlando in parlamento in occasione del voto di fiducia sul nuovo esecutivo ellenico, Dendias ha osservato che "l'accordo doveva essere concluso in una maniera più vantaggiosa per i nostri interessi nazionali", ma ad oggi lo scopo è di "ridurre quanto più possibile le ripercussioni negative" dell'accordo sul nome con la Macedonia del Nord. "Cercheremo di approfondire i nostri rapporti con i nostri vicini settentrionali, nel contesto della cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Non tollereremo, comunque, il fenomeno del rispetto incompleto", ha detto Dendias. Il capo della diplomazia greca ha inoltre salutato con favore "il rinnovato interesse statunitense" per gli sviluppi nei Balcani e nel Mediterraneo orientale. (segue) (Mas)