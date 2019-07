Grecia-Nord Macedonia: ministro Difesa Panagiotopoulos, accordo di Prespa non può essere annullato (3)

- Secondo quanto spiegato nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri di Skopje, Nikola Dimitrov, la Macedonia del Nord è impegnata a convincere il nuovo governo della Grecia sul fatto che l'accordo di Prespa non è "un peso" ma una "grande opportunità". "E' naturale lavorare per guadagnarsi la fiducia anche del nuovo governo", ha osservato Dimitrov dalla capitale greca. "Abbiamo lavorato duramente per raggiungere un accordo, che rappresenta una buona base per arrivare all'amicizia e, se utilizziamo questa opportunità con il cuore aperto, raggiungeremo la serenità", ha dichiarato il capo della diplomazia di Skopje. Secondo Dimitrov, l'accordo di Prespa "è un compromesso europeo genuino, un ponte per l'amicizia tra due paesi vicini ed un'opportunità di partnership strategica". (segue) (Mas)