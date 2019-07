Regione Lazio: ok da commissione a piano interventi per diritto allo studio e per progetti donne

- La commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Eleonora Mattia, ha approvato all'unanimità due schemi di deliberazione: il n. 62 sul Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico - anno scolastico 2019/20 e il n. 66 in merito all'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi alle associazioni del terzo settore per l'anno 2019 in merito alle azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, azioni di sostegno della libertà femminile e prevenzione e contrasto a alle discriminazione di genere, così come previsto dalla legge regionale n. 7 del 2018. Erano presenti gli assessori alla Scuola, Claudio Di Berardino, e alle Pari opportunità, Lorenza Bonaccorsi. (segue) (Com)