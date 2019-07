Regione Lazio: ok da commissione a piano interventi per diritto allo studio e per progetti donne (2)

Roma, 29 lug 11:36 - (Agenzia Nova) - Nel dettaglio, con il primo schema, la Regione stanzia, in favore dei Comuni del Lazio, 7 milioni e 700 mila euro per il servizio di mensa scolastica, il trasporto scolastico degli alunni delle scuole del primo ciclo e la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria. Centomila euro sono invece le risorse disponibili per il secondo schema, che finanzia attività di valorizzazione dei luoghi della memoria delle donne e progetti volti a individuare luoghi di incontro delle donne in cui promuovere il confronto sulla storia e la cultura delle donne nell'azione di sostegno della libertà femminile, della prevenzione e del contrasto alle discriminazioni di genere, nonché al benessere delle donne. Sono ammesse al contributo le associazioni del Terzo settore che hanno come esclusiva finalità statutaria la promozione della libertà femminile, la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, iscritte agli albi e registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate, con almeno cinque anni di attività e aventi una o più sedi nella Regione Lazio. Un'apposita Commissione valuterà i progetti e stilerà la graduatoria di quelli ammissibili al contributo, fino a un massimo di 25mila euro ciascuno. Alla seduta erano presenti i consiglieri Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti), Salvatore La Penna (Pd) e Loreto Marcelli (M5s). (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata