Germania: ebreo aggredito alla stazione di Potsdam perché indossava kippah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indossava un kippah con la stella di David un giovane tedesco di religione ebraica che, nella giornata di ieri 28 luglio, è stato aggredito e insultato presso la stazione di Potsdam, capoluogo del Brandeburgo, da due persone poi identificate come cittadini siriani. È quanto riferito dal settimanale tedesco “Stern”, che aggiunge come i due siriani siano ora accusati di xenofobia per aver insultato e minacciato il giovane, contro cui hanno sputato. (Geb)