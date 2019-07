Migranti: primo ministro Bassa Sassonia chiede missione Ue di soccorso nel Mediterraneo

- Con i ripetuti naufragi in cui annegano i migranti, “il cimitero di massa del Mediterraneo diviene ogni giorno più vasto”. Pertanto, è necessaria una nuova missione dell'Ue per il salvataggio dei profughi nel Mediterraneo. È quanto afferma oggi il primo ministro della Bassa Sassonia, Stephan Weil, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Per Weil, di fronte alle tragedie dei migranti nel Mediterraneo, l'Ue “non dovrebbe stare a guardare, neanche per altre 24 ore”, si legge sul quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”. Il primo ministro della Bassa Sassonia, ha quindi auspicato la prosecuzione dell'operazione dell'Ue per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo, Eunavfor Med Sophia, il cui mandato scadrà il 30 settembre prossimo. In caso contrario, ha aggiunto Weil, le organizzazioni non governative che salvano i profughi nel Mediterraneo, “dovrebbero almeno essere sicure che le persone soccorso verranno redistribuite” tra gli Stati membri dell'Ue. Weil ha quindi definito “molto onorevole” l'impegno dei privati che salvano vite umane nel Mediterraneo, come Carola Rackete, la capitano della Sea Watch 3, nave operata dall'ong tedesca Sea Watch. (Geb)