Auto: Bmw assumerà ex militari statunitensi

- Per far fronte alla carenza di personale nei propri impianti negli Usa, l'azienda automobilistica tedesca Bmw assumerà ex militari statunitensi, in particolare già inquadrati nel corpo dei Marines. È quanto reso noto da un portavoce di Bmw, riferisce il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo il portavoce di Bmw, i Marines sono “proprio i candidati giusti per la nostra formazione”. Tra i compiti che verranno assegnati da Bmw ai congedati della fanteria di marina statunitense vi saranno “il cambio dei pneumatici, la riparazione degli alternatori e la gestione dell'elettronica nelle autovetture”. Per la loro reintegrazione nel mercato del lavoro, gli ex Marines starebbero già ricevendo un addestramento da parte del corpo in un programma al quale Bmw partecipa dal 2018. L'obiettivo è fornire ai congedati “una prospettiva di carriera” nella vita civile. “Il progetto deve essere ampliato”, ha affermato a tal riguardo il portavoce di Bmw. (Geb)