Bancomat: confermato sciopero porta valori 1-2 agosto, prelievi a rischio

- È confermato per le date di 1 e 2 agosto lo sciopero dei fiduciari e dei lavoratori della vigilanza privata delle banche, indetto da Filcams Cgil insieme alle altre sigle sindacali. Il rischio in quelle due giornate è che possa essere difficile accedere al prelievo presso banche e bancomat a causa dei mancati trasporti dei valori. Tutto dipenderà dall'adesione dei lavoratori allo sciopero: se sfiorasse le punte del 90 per cento come accaduto nelle precedenti giornate di protesta, è altamente probabile che si verifichi il disservizio. Tra l'altro rispetto all'ultima volta in cui i lavoratori del servizio portavalori hanno incrociato le braccia concentrandosi da tutta Italia a piazza Ss. Apostoli a Roma, quest'anno l'adesione, secondo i sindacati, sarà favorita dalla presenza di più presidi in diverse città italiane.(Rer)