Turchia: fondatore di Amazon Bezos valuta investimenti a Bodrum

- Il fondatore e amministratore delegato del gigante del commercio elettronico statunitense Amazon, Jeff Bezos, valuta opportunità d’investimento a Bodrum, rinomata località turistica della Turchia. Lo afferma il quotidiano locale “Hurriyet”. Bezos si trova in questi giorni ancorato al largo di Bodrum, nella provincia di Mugla, con il suo yacht da 136 metri “The flying fox”. Secondo “Hurriyet”, la sua presenza non è legata solo al turismo, ma anche alla ricerca di opportunità d’investimento. Il miliardario statunitense ha effettuato un lungo tour nella regione a bordo di un elicottero salpato dallo yacht. Il velivolo ha sorvolato una serie di progetti immobiliari in fase di sviluppo, incluso il resort Four Seasons Bodrum. Non è tuttavia ancora chiaro a quali progetti Bezos sarebbe interessato. (Tua)