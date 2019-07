Germania: avviata indagine per tentato omicidio di un esponente AfD

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha avviato un'indagine per tentato omicidio ai danni di Sebastian Koch, presidente della sezione di Alternativa per la Germania (AfD) del distretto di Salzwedel, in Sassonia-Anhalt. Come riferito dal settimanale tedesco “Der Spiegel”, ad Arendsse nel medesimo Land, Koch e la fidanzata stavano trascorrendo la notte tra il 27 e il 28 luglio in una struttura in legno collocata nel sito dove nelle ore precedenti si era tenuto un evento di Alternativa giovane, ossia la formazione giovanile di AfD. Nella notte, la fidanzata di Koch è stata svegliata da dei rumori, ha notato uno sconosciuto darsi alla fuga e, affacciatasi alla finestra, ha notato un principio di incendio alla base della struttura dove pernottava. La giovane e Koch sono riusciti a spegnere le fiamme, rimanendo illesi. La polizia indaga ora per tentato omicidio, non escludendo un movente politico. Partito di destra all'opposizione nel Bundestag, AfD raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. (Geb)