Russia: oltre 20 arresti nell'ospedale dove è stato ricoverato Navalnyj

- Gli agenti di polizia hanno arrestato 21 persone nell'ospedale n. 64 della città di Mosca dove il leader della Fondazione anticorruzione (Fbk), Aleksej Navalnyj, è stato trasferito ieri dal centro di detenzione dove si trovava in stato d’arresto. Lo rende noto l'organizzazione Ovd-info. L'emittente televisiva "Dozhd" e il portale "Snob" hanno riferito del fermo dei loro corrispondenti, rilasciati dopo il controllo dei documenti. Anche l'avvocato dell’Fbk, Aleksander Pomazuev, è stato arrestato. Il 24 luglio, Aleksej Navalnyj, è stato arrestato nei pressi della sua abitazione per ripetute violazioni delle regole nell'organizzazione di eventi pubblici: nello specifico delle manifestazioni non autorizzate, annunciate per il 27 luglio a sostegno dei candidati indipendenti alla Duma della città di Mosca. Dal centro di detenzione, Navalnyj è stato in seguito trasferito in ospedale per una reazione allergica acuta. Alle azioni di protesta tenutesi sabato a Mosca, secondo i dati ufficiali del ministero dell’Interno, hanno preso parte oltre 3.500 persone. Di questi, oltre 1.300 persone sono state fermate e più di 150 hanno trascorso la notte in vari centri di detenzione. (Rum)