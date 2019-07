Sudan: commissione d’inchiesta, 87 manifestanti uccisi nelle proteste del 3 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo è prevista per domani la ripresa dei colloqui tra le parti per raggiungere un accordo sulla Dichiarazione costituzionale, come reso noto dal mediatore dell'Unione Africana, Mohamed El Hacen Lebatt. I colloqui – come annunciato dal leader delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione), citato dall’emittente televisiva satellitare emiratina “Al Arabiya” –verteranno sulle questioni rimaste in sospeso, tra cui i poteri conferiti al Consiglio sovrano, il dispiegamento di forze di sicurezza e l'eventuale concessione dell’immunità ai generali in relazione alle violenze nel paese. Tra le questioni rimaste in sospeso c'è l’immunità assoluta richiesta dai generali al potere in relazione alla reppressione delle proteste, una richiesta giudicata inaccettabile dai manifestanti che la scorsa settimana sono tornati in strada nella capitale Khartum per commemorare le vittime della repressione. Un altro punto su cui non c’è ancora accordo riguarda la creazione di un parlamento transitorio e il ritiro delle milizie ancora presenti a Khartum e in altre città. (segue) (Res)