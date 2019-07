Croazia: premier Plenkovic, visita presidente Commissione Ue importante per l'opinione pubblica

- La prossima visita del nuovo presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in Croazia è importante sul piano della percezione dell'opinione pubblica. Lo ha dichiarato ieri sera il premier di Zagabria, Andrej Plenkovic, a Dubrovnik. Secondo quanto riferisce oggi l'emittente "N1", Plenkovic ha detto che il fatto che la Croazia è il terzo paese che von der Leyen visiterà dopo la nomina "rappresenta la testimonianza del peso del nostro paese, che presiederà l'Unione europea per la prima volta nel 2020". Plenkovic ha ribadito che "l'obiettivo fondamentale delle trattative nel Parlamento europeo era quello di assegnare la nomina del presidente della commissione al vincitore relativo delle elezioni ovvero al Partito popolare, ma purtroppo la scelta del candidato di spicco Manfred Weber è stata bloccata". Plenkovic ha affermato che "alla fine siamo riusciti comunque a ottenere un candidato molto positivo, che conosce e ha visitato la Croazia ed è in ottimi rapporti con il nostro ministro della Difesa, Damir Krsticevic, oltre ad avere una grande esperienza nel governo tedesco". (Zac)