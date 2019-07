Teano (Ce): domani iniziativa della Polizia stradale in vista dell'esodo estivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 10.30 presso l'area di servizio di Teano (Ce), nell'ambito della campagna per la sicurezza stradale per il 2019 #seisicuro, sarà possibile incontrare gli agenti della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, i quali forniranno una serie di servizi di caring per gli automobilisti: dall'assistenza sanitaria di primo livello a informazioni del traffico in tempo reale, da notizie e consigli per una guida sicura alla distribuzione di materiale informativo per viaggiare senza rischi. Presso il pullman azzurro della Polizia di Stato e il camper di Autostrade per l'Italia adulti e bambini potranno inoltre compilare un quiz digitale sulla guida sicura. (Ren)