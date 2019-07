Traffico Roma: rallentamenti su Gra e consolari, code su svincolo A90 per incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luce Verde Roma segnala traffico sulla rete stradale. Rallentamenti su Gra, sulla Roma-Fiumicino, sulla Tangenziale est e in generale sulle consolari in entrata. A causa di due incidenti sullo svincolo tra la A90 e il grande raccordo anulare si registrano code intensetra lo svincolo 18 Casilina e lo svincolo 25 Laurentina in direzione interna e tra lo svincolo 30 sull'allacciamento autostradale per l'Aeroporto di Fiumicino e lo svincolo 28 via del Mare in direzione esterna. (Rer)