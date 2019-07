Sicurezza bis: Morelli (Lega), ci puntiamo tutto, spero ci sia maggioranza al Senato

- Per la Lega il decreto Sicurezza bis è il tassello fondamentale del piano per la sicurezza nazionale. Lo ha affermato Alessandro Morelli della Lega, nel corso della puntata di Agora' Estate, su Rai3. "E' evidente che sul decreto Sicurezza bis noi puntiamo non molto ma praticamente tutto - ha detto - perché siamo assolutamente convinti che il buon lavoro che sta facendo Salvini al governo stia portando ottimi risultati nell'interesse dell'Italia e degli italiani; e il decreto Sicurezza bis è un tassello di questo grande puzzle, che riguarda la sicurezza nazionale e mi auguro per questo che ci sia la maggioranza in Senato". (Com)