Roma Multiservizi: sindacati, mobilitazione se azienda non rispetta accordi

- "Sarà mobilitazione finché l’azienda non si siederà al tavolo per discutere con i sindacati alcuni punti che riteniamo fondamentali per la tutela dei diritti dei lavoratori". Così il segretario della Filcam Cgil Roma e Lazio, Luca Battistini, il segretario territoriale della Fisascat Cisl, Paolo Le Foche e il coordinatore responsabile della Uil Trasporti del Lazio, Alessandro Bonfigli, in merito alla riunione intercorsa nei giorni scorsi con l’azienda Multiservizi. "L’incontro avrebbe dovuto produrre dei risultati concreti sia sul piano delle relazioni industriali, sia sul piano del riordino amministrativo ed economico del personale - proseguono i sindacalisti - invece si è concluso in un nulla di fatto per la volontà di Multiservizi di non proseguire i lavori. Atteggiamento che reputiamo particolarmente grave anche perché consecutivo ad una serie di mancanze già attuate dall’azienda. Basti pensare al mancato rispetto del contratto nazionale in merito al numero dei lavoratori, alle 170 addette alle refezione finora utilizzate e sfruttate come cuoche senza averne la qualifica, all’eccesso di ore lavorative spesso non quantificate, al trasferimento del personale senza alcuna informazione ai sindacati, cui si aggiunge la richiesta di impiegare 15-20 minuti per gli interventi di pulizie all’interno di uffici e aule scolastiche, senza preoccuparsi minimamente del fatto che sanificazione e igenizzazione avvengano spesso durante la presenza di docenti e studenti negli stessi ambienti che rischiano così di diventare potenziali luoghi di infortuni". (Com)