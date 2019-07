Romania: presidente Iohannis, governo deve cancellare modifiche leggi su giustizia

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha invitato la maggioranza parlamentare, formata dal Partito socialdemocratico (Psd) e dall'Alleanza liberal democratica (Alde), ad abrogare gli emendamenti apportati negli ultimi due anni alle leggi sulla giustizia ed ai codici penali. Lo ha annunciato lo stesso presidente romeno durante una dichiarazione stampa. "Invito la maggioranza parlamentare formata dal Partito socialdemocratico (Psd) e all'Alleanza liberal democratica (Alde) ad abrogare gli emendamenti apportati negli ultimi due anni alle leggi sulla giustizia e ai codici penali. È un passo obbligatorio e non è richiesto solo da noi, dalla Commissione di Venezia (organismo consultivo del Consiglio d'Europa) e da tutte le voci del sistema giudiziario, ma è richiesto anche dai romeni colpiti dai terribili effetti dell'incompetenza e della corruzione della Partito socialdemocratico. Se questo governo non lo farà, vi prometto che raccoglierò una nuova maggioranza dopo le elezioni per fare questo e non solo: questa nuova maggioranza si occuperà anche del rafforzamento dello Stato in modo che i diritti dei romeni possano essere veramente protetti e garantiti", ha detto Iohannis secondo cui "i romeni onesti lavorano duramente, pagano molte tasse e si aspettano di essere rispettati e protetti a casa loro, così come ogni cittadino europeo è protetto e rispettato". (segue) (Rob)