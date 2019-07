Romania: presidente Iohannis, governo deve cancellare modifiche leggi su giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Iohannis ha proseguito nell'auspicare la creazione di una nuova maggioranza, che può riformare il paese "se viene liberato dall'incompetenza, dal clientelismo, dalla corruzione e dall'arroganza". Iohannis ha osservato che lo Stato è "profondamente indebolito dalla governance della Psd negli ultimi anni". "La società romena si è risvegliata, è coinvolta e reagisce. Il vero problema è che, al di là di questa crisi, lo stato romeno è stato profondamente indebolito dalla governance della Psd negli ultimi anni. La prima e più importante area - le leggi della giustizia e tutte le disposizioni che ho cercato di rinviare il più possibile ma che non sono riuscito a fermare del tutto. Molte di esse hanno già prodotto effetti e questi effetti devono essere riparati", ha dichiarato il presidente Iohannis in una dichiarazione sostenuta nel contesto della tragedia avvenuta a Caracal (città nel su della Romania) dove una ragazza di 15 anni è stata sequestrata, stuprata e uccisa da un 65enne. Proteste di piazza ci sono state a Bucarest e in altre città del paese contro la gestione del caso da parte delle autorità. La polizia è arrivata solo 19 ore dopo che la ragazza aveva ripetutamente telefonato al numero di emergenza del paese. Il capo della polizia nazionale romena Ioan Buda, insieme a due funzionari della contea, è stato rimosso dall'incarico venerdì e domani il Consiglio supremo de paese si riunisce su questo tema. (Rob)