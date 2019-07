Energia: premier kazakho ispeziona lavori centrale energetica e riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kazakhstan, Askar Mamin, ha ispezionato i lavori di costruzione di una nuova Centrale combinata di energia e riscaldamento (Chpp-3) e quelli per la modernizzazione del complesso per la produzione di combustibile situati nella città di Nur-Sultan. Lo riferisce l'ufficio stampa del capo del governo. Nel cantiere della Chpp-3, il capo del governo è stato informato che nella prima fase della costruzione verrà costruita una caldaia per il riscaldamento dell'acqua con una capacità di 480 gigacalorie per megawattora (Gcal/h). Nelle aree circostanti sono state posate strade ferroviarie e automobilistiche e sono stati costruiti degli edifici amministrativi e residenziali. Sono in corso l'installazione della parte elettrica e l'automazione delle attrezzature principali. (segue) (Res)