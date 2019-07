Energia: premier kazakho ispeziona lavori centrale energetica e riscaldamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi il 70 per cento della costruzione è stata completata. La costruzione della Chpp-3 consentirà nei prossimi anni di soddisfare la crescente domanda di riscaldamento nella parte occidentale della capitale, migliorare significativamente la capacità di generazione e le fonti di calore del complesso di combustibili di Nur-Sultan. Il primo ministro è stato informato della modernizzazione e dell'approvvigionamento di gas delle fonti energetiche esistenti nella Chpp-1 e Chpp-2 e dei progressi nel complesso energetico della capitale per la prossima stagione di riscaldamento. Il capo del governo ha dato una serie di istruzioni specifiche per la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture di combustibile cittadine. (Res)