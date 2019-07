Tav: Di Maio, Lega giochi ad armi pari, userà voti Pd per aiutare Macron? Ne renderà conto a elettori

- Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha affermato: "Se la Lega va avanti ad armi pari senza usare i voti del Pd ha meno voti di noi sul Tav". Così il capo politico M5s parlando con i giornalisti a margine del convegno sull'Autonomia all'Università degli studi di Napoli Federico II, prima di ricordare: "La Lega era No Tav poi ha cambiato idea. Oggi da sola non ha numeri per far passare il sì al Tav, ma se pensa di usare i voti del Pd per fare un favore a Macron poi dovrà spiegarlo ai suoi elettori". Dopo il sì al Tav del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Movimento cinque stelle per mantener fede alla sua promessa elettorale ha depositato in Senato il 26 luglio scorso la sua mozione che impegna il Parlamento a bloccare la realizzazione del Tav Torino-Lione. (Rin)