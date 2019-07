Nigeria: tribunale autorizza governo a dichiarare Movimento islamico organizzazione terroristica

- Un tribunale nigeriano ha concesso al governo l’autorizzazione di etichettare il Movimento islamico della Nigeria (Imn), principale gruppo sciita del paese, come un'organizzazione terroristica. Lo riferiscono fonti giudiziarie citate dalla stampa nigeriana. La scorsa settimana un portavoce del movimento citato dai media locali ha parlato di almeno 20 manifestanti sciiti uccisi nelle proteste riesplose nella capitale Abuja. In precedenza l'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) aveva denunciato "l'uso eccessivo" della forza da parte della polizia nigeriana contro i manifestanti, chiedendo di mettere fine alla repressione e di indagare sugli episodi di abuso nei confronti dei militanti. "Le forze di sicurezza nigeriane dovrebbero attenersi ai principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari delle forze dell'ordine", si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale di Hrw. L'ong ricorda i "principi di base" Onu, secondo i quali le forze di sicurezza devono "applicare mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco", e per i quali quando "l'uso legale della forza e delle armi da fuoco è inevitabile", le forze di sicurezza "dovrebbero esercitare moderazione e agire in proporzione alla gravità del reato". (segue) (Res)