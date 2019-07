Romania: elezioni presidenziali di novembre, istituita piattaforma per voto all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori romeni residenti all'estero che desiderano votare alle elezioni presidenziali di quest'anno in Romania si possono registrare on line. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato. L'Autorità elettorale permanente ha creato il sito votstrainatate.ro per un migliore censimento dei romeni residenti all'estero e affinché essi siano meglio informati sul processo di voto, in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Il portale ha due sezioni: elettore all'estero presso un seggio elettorale ed elettore all'estero per corrispondenza. I moduli di registrazione saranno attivi fino all'11 settembre. Il ministero per i Romeni nel mondo ha annunciato di recente che più di cinque milioni e mezzo di romeni hanno lasciato il paese. Assieme a quelli delle comunità storiche, il numero dei romeni che vivono all'estero sfiora i dieci milioni. (Rob)