Carabiniere ucciso: Di Maio, spero nell'ergastolo per i colpevoli

- "Spero che ai colpevoli possa essere applicata la pena massima dell'ergastolo". Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in riferimento alla vicenda del carabiniere ucciso a Roma. Il vicepremier si trova oggi a Napoli per un convegno dell'Osservatorio sul regionalismo differenziato e per partecipare ai funerali del vicebrigadiere che si svolgeranno a Somma Vesuviana (Na). Di Maio ha sottolineato nel corso del suo intervento l'importanza di concentrarsi sulla vittima superando le polemiche sollevate dalla foto di uno dei giovani americani fermati per l'omicidio, ritratto ammanettato e bendato. (Ren)