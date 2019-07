Minori: Silvestroni (Fd'I), mai più Bibbiano, mozione contro affidi illeciti presentata in tutti i comuni provincia Roma

- "Fratelli d'Italia anche in Provincia di Roma presenterà in tutti i Comuni nei quali è presente una mozione a tutela dei bambini e contro gli affidi illeciti. Chiediamo un costante monitoraggio dei casi di affidamento di minori, l'introduzione di criteri più efficaci contro i conflitti di interesse tra servizi sociali e comunità familiari e sostegno alle famiglie in difficoltà. Lo dobbiamo a tutte quelle famiglie che continuano a chiedere solo verità e giustizia, il loro grido di dolore e di speranza appartiene a ciascuno di noi". Lo dichiara in una nota il deputato e presidente provinciale romano di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. (Com)