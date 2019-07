Autonomia: Di Maio, necessario mettere al centro tutta l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autonomia va fatta ma non deve danneggiare altre regioni. Bisogna mettere al centro tutta l'Italia". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio oggi a Napoli per un convegno promosso dall'Osservatorio sul regionalismo differenziato. Il vicepremier ha sottolineato l'importanza dell'Osservatorio istituito dall'Università Federico II e ha proseguito parlando della presenza di investimenti straordinari per il Sud nella nuova scrittura del testo sull'autonomia, che metterà al centro tutta l'Italia e non solo alcune regioni.(Ren)