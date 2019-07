Camera: domani audizione esperti su prevenzione e contrasto bullismo

Domani, martedì 30 luglio alle ore 10:30 la commissione Giustizia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, svolge le audizioni informali di Francesca Sorcinelli, presidente dell'Associazione Link Italia, di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale bullismo e doping, e di Teresa Manes, fondatrice Associazione italiana prevenzione bullismo (Aipreb).