Albania: indice dell'innovazione, il paese fanalino di coda in Europa

- L'Albania risulta essere il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda l'innovazione: lo rivela l'annuale pubblicazione di Global innovation index, la classifica dei paesi in base alla loro capacità e al successo nell'innovazione elaborata da Cornell University, Insead e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Secondo il portale albanese di informazione economica "Monitor.al", che cita il rapporto, l'Albania si sarebbe collocata al 83mo posto tra 129 paesi del mondo presi in esame. Il paese si trova indietro, con molta differenza, anche rispetto ai suoi vicini dei Balcani occidentali. Il Montenegro infatti si sarebbe collocato al 45mo posto, la Serbia al 57mo, la Macedonia del Nord al 59mo e la Bosnia-Erzegovina al 74mo posto. (segue) (Alt)