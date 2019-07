Albania: indice dell'innovazione, il paese fanalino di coda in Europa (2)

- La classifica tiene conto di una serie di fattori. Per quanto riguarda le istituzioni, l'Albania si colloca a 56mo posto. Per il capitale umano e la ricerca all'88 posto. Un po' meglio la posizione relativa all'infrastruttura (l'accesso alla tecnologia, i servizi amministrativi online, le certificazioni Iso) e la sofisticazione del mercato (attività creditizia, investimenti e competitività) che vede il paese rispettivamente al 66mo e al 42mo posto. Per quanto riguarda la creatività dei prodotti, l'Albania si trova al 74mo posto. Peggiore invece la classifica relativa alla sofisticazione delle imprese, 105mo posto e ai prodotti risultati dalla ricerche, tra le quali le patenti di invenzioni registrate, la proprietà intellettuale, o le esportazioni di innovazioni, che collocano il paese al 114mo posto. (Alt)