Cina: frana nel Guizhou, bilancio sale a 38 vittime e 13 dispersi (2)

- Il governo locale ha istituito un punto di insediamento temporaneo in una scuola media locale, offrendo servizi medici e consulenza psicologica. Un fondo di 30 milioni di yuan (circa 4,35 milioni di dollari) è stato stanziato dai ministeri delle Finanze e della Gestione delle emergenze e sarà utilizzato per sostenere la ricerca, il salvataggio e il trasferimento delle vittime, nonché altre operazioni di soccorso. Subito dopo l'accaduto, il presidente Xi Jinping ha ordinato sforzi a tutto campo per garantire i soccorsi. Xi ha sottolineato l'importanza del rafforzamento delle misure di prevenzione delle catastrofi e la protezione della vita delle persone e della sicurezza delle proprietà. (Cip)