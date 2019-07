Corea del Sud: Seul guarda all’Asean per tamponare crisi commerciale col Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud intende rivolgersi ai paesi partner dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) affinché svolgano un ruolo di mediazione con il Giappone, e convincano Tokyo a revocare i vincoli alle esportazioni tecnologiche varati ai danni dell’economia sudcoreana. Seul si è attivata in visita di una serie di incontri ministeriali in programma con rappresentanti di Giappone, Corea del Sud e dei 10 paesi dell’Asean a Bangkok, la prossima settimana. Il ministro degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha, approfitterà dell’occasione per sottolineare “l’importanza del commercio libero ed equo”, ha riferito il suo ufficio la scorsa settimana. Il progressivo inasprimento delle tensioni diplomatiche tra Tokyo e Seul ha destato anche la preoccupazione degli Stati Uniti. Il Congresso federale Usa, in particolare, teme che i controlli giapponesi alle esportazioni possano causare turbolenze alla catena globale delle forniture nell’elettronica; per il momento, però, Washington esita ad intervenire direttamente nella disputa tra i due alleati asiatici. (segue) (Git)