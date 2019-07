Corea del Sud: Seul guarda all’Asean per tamponare crisi commerciale col Giappone (3)

- Il governo del Giappone deciderà il 2 agosto se procedere alla rimozione della Corea del Sud dalla “lista bianca” dei paesi che godono di trattamenti commerciali preferenziali, specie per quanto riguarda le esportazioni tecnologiche con potenziali implicazioni per la sicurezza nazionale. Lo hanno riferito oggi fonti governative citate dalla stampa giapponese. Il governo del premier Shinzo Abe sarebbe pronto a sostenere la rimozione di Seul dalla lista, una iniziativa che aggraverebbe ulteriormente la crisi diplomatica e commerciale in atto tra i due paesi asiatici. Seul è stata inclusa nella “lista bianca” nel 2004, e sarebbe il primo paese ad essere privato di tale status. Nelle ultime settimane Tokyo ha accusato la Corea del Sud di avere “minato significativamente” la fiducia bilaterale su fronti come i trascorsi storici tra i due paesi, oltre a citare talune questioni controverse relative alle regolamentazioni e ai controlli sulle esportazioni praticati da Seul. Ad oggi la “lista bianca” dei partner commerciali privilegiati del Giappone include 27 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Australia, Nuova Zelanda e Argentina. (segue) (Git)