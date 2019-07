Marocco: Tangeri, smantellata cellula terroristica legata a Stato islamico

- La polizia marocchina ha smantellato ieri una cellula terroristica collegata allo Stato islamico. Secondo l’agenzia di stampa “Map”, il gruppo era composto da cinque estremisti con un’età che varia tra 24 e 36 anni: tra questi un ex detenuto che aveva combattuto tra i gruppi terroristici in Siria e in Iraq. Gli elementi preliminari indicano che i membri di questo gruppo terrorista erano in contatto con gli esponenti dello Stato islamico per coordinare e preparare attacchi a siti sensibili del regno, ha affermato la polizia di Rabat in una nota. (Mar)