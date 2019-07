Marocco: pronti 7,4 milioni di ovini e caprini per la Festa del sacrificio

- Sono quasi 7,4 milioni i capi di bestiame pronti ad essere macellati in Marocco in occasione della Festa del sacrificio (Eid Al Adha 1440) prevista per il mese di agosto. Lo ha affermato l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare (Onssa), rassicurando che lo stato sanitario dei capi è "soddisfacente". Come l'anno scorso, il piano d'azione per l’Eid Al Adha, istituito dall'Onssa sotto gli auspici del ministero dell'Agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e dell'acqua, oltre alla registrazione di pastori e l’identificazione di ovini e caprini, si occupa anche del controllo della qualità dell'acqua, dei mangimi e degli allevamenti. (Map; http://www.mapnews.ma/fr/actualites/social/aid-al-adha-1440-près-74-millions-têtes-d’ovins-et-de-caprins-identifiés-l’état)