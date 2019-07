Marocco: parlamento approvata leggi su berbero e Consiglio cultura

- La Camera dei rappresentanti del Marocco ha adottato all'unanimità due progetti di leggi organiche relative alla lingua berbera e alla creazione del Consiglio nazionale delle lingue e della cultura marocchina (Cnlcm). Il primo progetto di legge (numero 26.16) riguarda l'utilizzo dell’alfabeto berbero e le modalità della sua integrazione nell'istruzione e nei diversi settori prioritari della vita pubblica. Il secondo progetto di legge (numero 04.16) è relativo al Consiglio nazionale delle lingue e della cultura marocchina e rientra nelle disposizioni della Costituzione: quest’ultima prevede all'articolo 5 la creazione un meccanismo per la protezione e lo sviluppo delle lingue arabe e berbera, così come delle varie espressioni culturali del Marocco, quali patrimonio moderno e creativo, per far fronte alle sfide della politica linguistica del paese. (Mar)