Marocco: tasso di crescita economica al 4,6 per cento nel 2020

- La crescita economica del Marocco dovrebbe essere del 4,6 per cento nel 2020. Lo ha affermato il Centro di congiuntura marocchino (Cmc) nel 314mo numero della sua pubblicazione mensile. "L'andamento dell'economia marocchina, che si profila in prospettiva per il 2020, sembra molto promettente rispetto ai risultati deboli registrati nell'anno in corso. Le varie configurazioni previste per questa dinamica convergono verso un aumento del tasso di crescita fino al 4,6 per cento, indipendentemente dalle ipotesi utilizzate sia per il contesto internazionale sia per i principali fattori determinanti dell'economia nazionale", afferma il mensile dal titolo "Situazione economica: vincoli e opportunità ". (Mar)