Georgia: seduta plenaria del parlamento georgiano il 29 luglio

- Il parlamento georgiano si riunisce oggi in seduta plenaria. Il principale argomento di dibattito sarà l'istituzione di una commissione pubblica per valutare l'attuazione del sistema elettorale proporzionale senza soglia di sbarramento e l'abolizione del sistema maggioritario in vista delle elezioni anticipate previste nel 2020. (Res)