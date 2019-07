Marocco: costituzionalista Menouni, in 20 anni poste le basi per democrazia

- Il costituzionalista marocchino Abdellatif Menouni, è stato intervistato oggi dalla stampa marocchina in vista delle celebrazioni di domani dei 20 anni di regno del re Mohammed VI. Lo studioso di diritto ritiene che in questi due decenni "sono stati realizzati diversi elementi essenziali in materia democratica, restano però alcuni temi da approfondire". In una prima fase, la priorità era quella di “avanzare nel campo della democrazia, costruire uno stato di diritto, consolidare i diritti umani, voltare pagina con il passato, riuscire nell'esperienza della giustizia di transizione. Dal 2004 al 2006, è stata data la priorità ai grandi progetti economici, alle grandi opere infrastrutturali - strade, autostrade, porti, aeroporti - e all'economia, con particolare attenzione all'agricoltura, all'industria, energie alternative”. Oggi invece la priorità si sposta sulla “riduzione delle disuguaglianze sociali, spaziali, territoriali: è un enorme cantiere che richiede un nuovo modello di sviluppo più sensibile all'imperativo della giustizia sociale e una nuova politica territoriale a cui la regionalizzazione contribuirà fortemente”. (Mar)