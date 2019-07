Tunisia-Marocco: annullato ricevimento per la festa del Trono a Tunisi

- La casa reale di Rabat ha deciso di annullare il ricevimento che era prevista presso l'ambasciata del Marocco in Tunisia in occasione del giorno della Festa del trono, a seguito della morte del presidente tunisino Beji Caid Essebsi. Una dichiarazione del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di Rabat precisa che dopo la morte del presidente, come segno di condivisione del momento di tristezza e di lutto in Tunisia, è stato deciso di annullare il ricevimento previsto il 30 luglio presso l’ambasciata marocchina a Tunisi. (Mar)