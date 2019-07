Mauritania: commentatore sportivo egiziano invitato a cerimonia presidente Ghazouani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo mauritano ha rivolto un invito al commentatore sportivo egiziano Midhat Leby a partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Mohamed Ould Ghazouani, prevista per il primo agosto. Il giornalista sportivo ha suscitato molte controversie in quanto ha negato l’appartenenza al mondo arabo della Mauritania durante una trasmissione a cui ha invitato gli studenti mauritani in Egitto durante le fasi finali della Coppa d’Africa. Il commentatore egiziano si è quindi scusato con il popolo mauritano per aver posto questa domanda sull’appartenenza della Mauritania al mondo arabo. (Res)