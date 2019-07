Algeria: ex premier Ouyahia di nuovo in tribunale ad Algeri

- L'ex primo ministro algerino, Ahmed Ouyahia, è apparso domenica 28 luglio 2019 davanti al giudice istruttore presso la Corte suprema. L'ex capo del governo è perseguito in numerosi casi di corruzione, tra cui la concessione di indebiti benefici ad altri, l'abuso di carica e lo sperpero di fondi pubblici. Ahmed Ouyahia è stato sottoposto il 12 giugno ad un ordine di detenzione nella prigione di El Harrach. Oltre a Ouyahia, diversi altri alti funzionari sono stati arrestati come Abdelmalek Sellal, Amar Ghoul, Amara Benyunes, Djamel Ould Abbes, Said Berkat, Youcef Yousfi, Mahjoub Bedda e Abdelghani Hamel. Dietro le sbarre sono finiti anche gli imprenditori Ali Haddad, Mahieddine Tahkout, Issad Rebrab, Mourad Oulmi, Hassene Arbaoui. (Ala)