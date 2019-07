Algeria: gli uomini di Belkhadem e Saidani tornano al potere nel Fln

- La leadership del Fronte di liberazione nazionale (Fln), storico partito al potere in Algeria dall’indipendenza, ha designato nel fine settimana la componente del nuovo ufficio politico del partito al termine della sessione del comitato centrale. E’ stato deciso di espandere la componente dell'ufficio a trenta membri, mentre un gruppo di dodici membri è stato messo in condizioni di per gestire il gabinetto del partito. Il quotidiano “Echorouk” sottolinea il ritorno di alcuni uomini fedeli agli ex segretari generali del vecchio partito, in questo caso Amar Saidani e Abdelaziz Belkhadem. Dopo l'approvazione del comitato centrale, è stato ufficialmente convenuto di fornire al Fronte un nuovo ufficio politico di 29 membri. (Ala)